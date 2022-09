Gf Vip, Antonino Spinalbese su Belen: «Abbiamo sbagliato a sceglierci, è stata lei fare il primo passo per la pace»

Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen da cui ha avuto una bambina Luna Marì, sta piacendo molto al pubblico da casa. Nel suo percorso all'interno della casa del Grande Fratello Vip, l'ex parrucchiere preferisce parlare solo della figlia e non della Rodriguez.

Antonino Spinalbese sta mostrando un volto inedito e molto dolce all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Durante la diretta di lunedì sera l'ex compagno di Belen ha parlato molto della sua figlia e della sua ex fidanzata.

«Sto benissimo da solo e con mia figlia - ammette Spianalbese - Sono protettivo con mia figlia e con sua madre, per quanto comunque non sia andata bene la storia. Abbiamo sbagliato a sceglierci, però senza quello sbaglio non avrei mia figlia»

«Cosa ti rimane di Belen nel tuo cuore?» chiede Alfonso ad Antonino «E' la madre di mia figlia, grazie anche a mia figlia ho capito che non bisogna portare rancore . E' stata lei a fare il primo passo per riappacificarci, è stata molto brava. Spero che loro due siano un po' come lei desiderava quando abbiamo scelto di avere una figlia. Le voglio molto bene. Non penso di poter gestire un altro amore perchè ho in mente solo mia figlia»

