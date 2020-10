di E.C.

Gf Vip , Andrea Zelletta rientra nella Casa e rivela: «Sono stato chiuso in una stanza, ho avuto paura...». Concorrenti allibiti. Oggi, all'ora di pranzo, è tornato l'ex tronista nella Casa. Andrea Zelletta non ha spiegato chiaramente perché sia stato assente, ma alcune frasi avrebbero colpito i telespettatori.

Leggi anche > Silvia Toffanin a Verissimo dopo la morte della mamma, scoppia a piangere insieme a Michelle Hunziker. «È difficile questa puntata...»

«Sono stato in uno stabile qui vicino - ha raccontato agli inquilini - non mi hanno permesso di vedere la puntata, ma mi hanno dato un libro per passare il tempo. Era una mia questione di salute... Ho avuto paura». Elisabetta Gregoraci avrebbe commentato: «Ne hai fatti tre...». Adua Del Vesco avrebbe aggiunto: «Era impossibile...».

Secondo gli utenti di Twitter, Andrea Zelletta sarebbe stato allontano per un sospetto di covid. Fortunamente, risolto per il meglio. In ogni caso, la notizia non sarebbe stata confermata.

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Ottobre 2020, 21:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA