GF VIP, Andrea Iannone smentisce la sua partecipazione: ecco chi è la concorrente dell'indizio

In seguito all’indizio di Alfonso Signorini, sui social è comparsa la notizia che Andrea Iannone sia uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip: il motociclista, però, ha smentito la notizia. Ecco a chi si riferiva in realtà il conduttore del reality show.

Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset, Kikapress; music: "Moose" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, Ginevra Lamborghini entrerà nella casa: come la prenderà Elettra Lamborghini? La sua reazione

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Luglio 2022, 09:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA