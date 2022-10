Amarys Perez, nonostante i suoi quasi due metri d'altezza è un omone dal cuore sensibile. L'ex nuotatore soffre molto la lontananza della famiglia e ha più volte espresso il desiderio di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. A dargli supporto durante la diretta di lunedì sera la moglie Angela.

GF Vip, Marco Bellavia e il video messaggio con il figlio: «Fuori la gente mi vuole bene, non me l'aspettavo»

GF Vip, Amaurys in lacrime vuole abbandonare la casa. La moglie svela in diretta un doloroso segreto

Amaurys Perez, nonostante i numerosi reality, da Ballando con le Stelle, Pechino Express e Isola dei Famosi, solo per citarne alcuni, sembra soffrire molto la lontananza dalla famiglia, tanto da voler abbandonare la casa del Grande Fratello Vip.

A convincerlo a restare ci ha pensato la moglie Angela durante la diretta della settima puntata: «Nella tua vita hai affrontato situazioni difficilissime, hai vissuto da solo quando avevi 12 anni, hai cambiato paese, amore mio tu non ti stai raccontando. Sei la persona più bella e più vera che abbia mai conosciuto, dai agli altri la possibilità di conoscerti».

Angela è molto dolce mentre Amaurys è un fiume di lacrime: «Hai un esercito fuori che apprezza la tua eleganza, non devi per forza gridare per farti sentire, io non ho visto nessuna malizia né da parte tua né da parte di Cristina, vi stavate divertendo. Hai mai mollato? Hai vissuto sfide molto più difficili e non era stare in una casa a divertirsi, approfittane di questi giorni per lavorare su te stesso, ti stai buttando giù non so perchè. Regalagli un po' della tua vita, loro non sanno niente di te».

La moglie di Perez svela al pubblico il segreto doloroso del campione edel perchè di questo attaccamento alla famiglia: «Amaurys ha una famiglia che lo ama tanto, qui in Italia però è solo, perchè ha solo noi anche se ha tanti amici, questa paura della solitudine ti sta paralizzando».

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Ottobre 2022, 00:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA