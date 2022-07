Gf Vip, Alfonso Signorini alla ricerca dei nuovi concorrenti: ecco i primi tre nomi

Novità per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il programma di Canale 5 ripartirà il prossimo 19 settembre con un doppio appuntamento settimanale. Alfonso Signorini, autore e conduttore del reality, è già al lavoro per trovare i nuovi concorrenti. A svelare i primi tre vip della nuova edizione è Very Inutil People: Chadia Rodriguez, Asia Gianese ed Antonino Spinalbese.

Chadia Rodriguez è una rapper 23enne di origini marocchine e spagnole. Nata ad Almeria, in Spagna, è cresciuta a Torino e poi si è trasferita a Milano per fare la modella e la cantante. La Rodriguez è un’attivista della comunità LGBTQ+. Non solo musica: nel suo curriculum pure un’esperienza da conduttrice, al timone di Sex, lies & Chadia, su Real Time. Asia Gianese è una modella e influencer vista più di una volta nel salotto di Barbara d’Urso. Classe 1999, è laureata in Scienze politiche. È diventata nota per aver attraversato in auto il sagrato del Duomo di Milano. Su Instagram, dove posta soprattutto foto in intimo, può contare su un milione di follower.

Antonino Spinalbese è l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, il padre di Luna Marì. Ex hair stylist 27enne, oggi è un fotografo, modello, influencer e imprenditore. Il Grande Fratello Vip è la sua prima esperienza televisiva (eccezion fatta per un’intervista a Storie Italiane di Eleonora Daniele).

Gli altri nomi in lizza per partecipare sarebbero, ma non certi: Guendalina Canessa, Antonella Fiordelisi, Alvaro Vitali, Pamela Prati, Gigliola Cinquetti, Manuela Arcuri, la figlia di Vittorio Sgarbi Evelina, Antonio Razzi, Max Felicitas, Brenda Asnicar, Federico Fashion Style.

