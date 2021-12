Gf Vip, Alex Belli sempre più geloso di Soleil: «Gianmaria queste cose mi fanno girare i cogl**ni»

di

Alex Belli e Soleil Sorge sono sempre più una coppia. Il loro rapporto è sotto i riflettori ormai da tempo e tutti gli appassionati del Grande Fratello Vip 2021 sono sempre più curiosi di come si evolverà la loro storia. Un intrigo che, però, non coinvolge solo i due diretti interessati. Delia Duran, moglie di Alex, più volte ha manifestato il suo dissenso ad un rapporto nato come un'amicizia e trasformatosi in amore. Ma non è l'unica... Alex Belli, infatti, sembra essere molto geloso di Gianmaria Antinolfi, ex di Soleil.

Alex Belli è stato più volte sul punto di voler abbandonare la casa del Grande Fratello con Alfonso Signorini che, in più occasioni, è riuscito a far desistere l'attore e modello. Tutte le volte è rimasto accanto a Soleil, con la quale sente di aver «superato il punto di non ritorno», come dichiarato nell'ultima puntata.

Il loro rapporto si fa sempre più intimo e complice e Alex ha dimostrato anche una forte gelosia nei confronti di Soleil. In particolare nei confronti di Gianmaria Antinolfi, ex storico della Sorge. I due ex dopo la diretta si sono lasciati andare a un gioco insieme e Alex non ha gradito il loro comportamento.

Alla vista di questa scena, l'attore ha subito «marcato il territorio» da quegli atteggiamenti un po' «appiccicosi» di Gianmaria e subito si è aggiunto all'abbraccio di gruppo dicendo all'imprenditore napoletano: «Perché invece di fare queste cose qua con Soleil, che mi fanno girare i cog*ioni, non le vai a fare con la gattina?» riferendosi a Sophie Codegoni con la quale all’interno del reality ha creato una forte intesa, perlomeno fisica.

