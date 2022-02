Incredibile al Gf Vip: Alex Belli torna nella casa la prossima settimana. Ha iniziato la quarantena

GF Vip: Alex Belli torna nella casa dalla prossima settimana. Da questa sera parte la quarantena. All'inizio della puntata di lunedì 7 febbraio, Alfonso Signorini aveva parlato di una proposta indecente da fare all'attore, ebbene, è arrivata. L'anticipazione era già stata "svelata" durante la scorsa puntata di Verissimo.

Nella puntata di Verissimo Silvia Toffanin aveva stuzzicato Alex Belli che continuava a parlare di voler lasciare per un po' la tv:«Tu che ti ritiri? - ha ironizzato la Toffanin - Non lo farai mai, sono certa che non succederà, non ci credo. Dici che mi stupirai questa volta? Io dico invece che è impossibile. Vuoi tentare di sparire o la verità è che farai dell’altro? Per fare una quarantena e magari entrare nella casa del GF Vip?»

Ed effettivamente la Toffanin ci aveva visto lunghissimo. Alfonso Signorini ha proposto a Belli, durante la diretta di lunedì sera di tornare nella casa, offerta ovviamente accettata. Subito dopo la puntata Alex entrerà in quarantena per poter fare il suo ingresso in Casa la prossima settimana e ci resterà per almeno due settimane. Il Grande Fratello Vip torna in onda lunedì prosismo

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Febbraio 2022, 08:04

