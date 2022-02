Gf Vip, Alex Belli si inginocchia davanti a Soleil: Delia va su tutte le furie. «Non la toccare»

Alex Belli ha varcato la porta rossa da poche ore e le liti all'interno della casa del Grande Fratello Vip sono già tornate. Il secondo ingresso dell'attore, all'interno della casa più spiata d'Italia, ha già aperto nuove dinamiche: gestire la presenza contemporanea di Soleil Sorge e Delia Duran è tutt'altro che semplice. Alla domanda che tutti si sono posti «riuscirà Alex a convivere con Delia e Soleil?» sembra già aver trovato risposta.

Alex si inginocchia a Soleil.

Delia sbotta "non toccarla"

Posso dire che qua ha fatto bene?

È bastato poco ad Alex Belli per scatenare l'ira di Delia Duran. Durante un chiarimento a tre, infatti, l'attore si è inginocchiato davanti a Soleil e sua moglie è andata su tutte le furie. Delia, infatti, ha iniziato a ripetere: «Sole si è innamorata di te».

Alex a quel punto si è inginocchiato e ha detto: «Non te l'ho detto» in un tete a tete con sguardi complici e carezze che hanno fatto subito adirare Delia. La showgirl venezuelana è andata su tutte le furie e strattonandolo ha allontanato Alex da Soleil: «Non toccarla e dì la verità perché questa roba mi dà fastidio. Dì la verità, perché lei lo ha confermato. Abbi le pa..e».

«Ma io confermo tutto - ha detto poi Alex alzandosi - l’ho fatto in studio davanti a oltre 3 milioni di telespettatori. L’ho detto quattro o cinque volte in studio».

Finita la discussione, Soleil Sorge si è sfogata con Sophie Codegoni. La reazione di Delia e il comportamento di Alex non le piacciono e ha subito fatto capire agli altri vipponi quale sarà il suo atteggiamento nei confronti dei due coniugi «finalmente» insieme all'interno del loft di Cinecittà.

Soleil: io sono già al limite se uno o l’altra (Alex o Delia) sorpassa la linea vomito tutto



QUESTA DINAMICA GRANDE FRATELLO VI PREGO ALFONSO

«Io già sono al limite - ha confessato l'influencer alla Codegoni - se uno o l’altra sorpassa la linea… vomito tutto addosso a loro». Sui social i video del triangolo amoroso più famoso d'Italia sono già virali e c'è chi ha già iniziato a schierarsi. In molti sostengono Soleil, ma le fila di chi, invece, tifa per Delia sono sempre più nutrite.

Sicuramente l'ingresso nella casa di Alex è un boccata d'ossigeno al programma. In tanti sono curiosi di scoprire come si evolverà la convivenza forzata tra i tre protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. E siamo certi che Alfonso Signorini avrà il suo bel da fare per gestire il trio che già dopo poche ore sembra pronto ad esplodere.

