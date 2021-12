Gf Vip, Alex Belli e le Feste con Delia Duran: «Ecco come sarà il nostro Natale»

Tra Alex Belli e Delia Duran sembra essere tornato di nuovo il sereno. Dopo aver fatto per settimane il bello e il cattivo tempo dentro e fuori la casa del Grande Fratello Vip, i due sposini sono più uniti che mai e pensano a come trascorrere il Natale in famiglia.

Il Natale di Alex Belli e Delia Duran

«Il nostro Natale sarà ricco di felicità – spiega Alex Belli, ospite a Trends & Celebrities su RTL 102.5 News –. In pratica un menù per metà italiano e per l'altra metà venezuelano». «Alex finalmente mi sta riconquistando» commenta felice Delia Duran, che intanto l'ha raggiunto in studio.

«Il ritorno alla normalità è stato bello: avevo voglia di riappropriarmi della mia vita, della mia famiglia. Avevo tantissime cose da finire sul posto di lavoro – prosegue il gieffino –. Peraltro, il mio socio e amico Mirko Gancitano mi aspettava a braccia aperte. Noi facciamo campagne pubblicitarie per aziende, soprattutto nel mondo della moda». «Abbiamo un bellissimo progetto con Mirko, Guenda Goria e altri amici, che era iniziato prima del Covid. Si tratta di una cosa carina, che vedrete più avanti», svela Alex Belli, che insieme a Delia Duran farà da testimone di nozze al matrimonio degli amici Mirko Gancitano e Guenda Goria.

Nuove ospitate al Gf Vip per Alex Belli

Nonostante l'eliminazione dal Gf Vip, nel futuro di Alex Belli c'è ancora il reality di Alfonso Signorini. Dopo la pausa natalizia l'ex concorrente tornerà in studio, pronto a incontrare gli altri concorrenti. «Sicuramente parteciperò alle prossime puntate del Gf. Ma vi assicuro che della casa mi mancano parecchio Davide Silvestri, Manila, Katia Ricciarelli e la nostra Soleil che nonostante il rapporto conflittuale di questi ultimi giorni comunque mi manca».

E a proposito delle prossime ospitate in studio, dopo il vis à vis con Soleil Sorge e Aldo Montano, Alex Belli dichiara: «Siamo al giro di boa, abbiamo tante cose da raccontare e tanti accadimenti che succederanno e speriamo vi facciano piacere. La mia partecipazione ci sarà dallo studio di Alfonso Signorini. Non mi manca la Casa, mi mancano le anime della Casa: Davide, Manila, Katia e la nostra Soleil. Non è vero che non la seguo più sui social. Non me ne frega niente degli unfollowing, volo molto più alto di questa roba». Sarà per questo che è così difficile stargli dietro.

