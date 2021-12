GF Vip, a Verissimo Alex Belli e Delia. L'attore: «Era tutto vero. Sono contrario ai gossip finti»

Non si arrestano i gossip su Alex Belli e Delia Duran. I due, dopo essersi ricongiunti dopo l’eliminazione dell’attore dalla Casa, si racconteranno a “Verissimo” nella puntata di domani, domenica 19 dicembre 2021. La loro intervista è attesa dai più che si aspettano risposte ai quesiti irrisolti. «Con Soleil abbiamo trovato un’alchimia che ci ha unito, anche se ad un certo punto siamo andati oltre» ha dichiarato alla Toffanin, Alex.

Argomento centrale dell'intervista è stata proprio la liason fra l'attore e Soleil, che ha mandato su di giti Delia. Belli ha infatti scatenato la gelosia della moglie a causa dei continui apprezzamenti rivolti a Sorge, sfociati in effusioni e poi, addirittura, in dichiarazioni d’amore.

La Duran non si è risparmiata dal dire schiettamente ciò che pensa della 27enne, con cui in questi mesi si è più volte scontrata. La 33enne crede che lei, nonostante abbia più volte detto di essere legata a qualcuno che la aspetta fuori dalla Casa, si sia innamorata dell’attore: «Lei è una donna falsa e incoerente. Non ha portato rispetto a nessuno, neanche a sé stessa. Penso che lei si fosse innamorata di Alex, mentre per lui era solo amicizia».

Tra gli argomenti trattati durante l’intervista anche i famigerati baci che la Duran si è scambiata a favore di paparazzi con Carlo Cuozzo mentre Belli era ancora inquilino della Casa. A riguardo la venezuelana ha confermato di aver orchestrato tutto proprio per attirare l’attenzione del “marito” e per vendicarsi dopo che lui si è dichiarato alla Sorge.

«È stato il più grande sbaglio che lei potesse mai fare. Quando ho visto la foto mi sono chiesto perché l’avesse fatto. Io sono sempre contrario ai finti gossip».

Molti insinuano che lui, Delia e la Sorge abbiano finto questo triangolo amoroso. A queste accuse, che sono arrivate in queste settimane da telespettatori, personaggi pubblici e, velatamente, dallo stesso Alfonso Signorini, l’attore 38enne ha risposto negando categoricamente: «Non c’è stato nessun copione scritto. Nella Casa si può celare qualcosa ma non si può recitare».

