GF Vip, Alex Belli in crisi vuole uscire dalla casa: «Vorrei che Delia mi portasse via». Signorini lo incoraggia a restare. Il rapporto con Soleil è sempre più forte e il conduttore vuole saperne di più parlandone durante la diretta di lunedì 6 dicembre.

Tra Alex Belli e Soleil quello più in crisi sembra essere l'attore. Belli ha raccontato in un confessionale il tormento interiore che sta vivendo, ed è per quesllo che Signorini ne vuole parlare durante la diretta del Grande Fratello Vip di lunedì sera.

«Sono stato travolto dal treno delle emozioni - spiega Belli - ma ho voluto viverlo. Non nascondo che sono in difficoltà, è bellissimo questo viaggio, questa casa, ma la mia vera vita è fuori, ma devo tornare con i piedi per terra e salvare la mia vera vita. Nella mancanza di lucidità in cui sono, l'unica soluzione è che uscissi di qui, che Delia mi portasse via. Vorrei svegliarmi e uscire fuori senza effetti collaterali».

Signorini lo invita a non mollare: «Non abbiamo risposte dall'esterno che ci facciano dire scappa»

Soleil raggiunge Alex in confessionale: «Siamo in una fase in cui ancora non è successo l'irreparabalie e io non vorrei far soffrire nessuno, e io stasera ho detto che vorrei andare via, ma per ora sono qui». Soleil: «Ci siamo incespugliati più volte, anch'io ho detto le stesse parole, siamo entrati e usciti in questo loop più volte»

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Dicembre 2021, 06:49

