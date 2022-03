GF Vip, Alex Belli contro Barù: «Sai solo ruttare e scorreggiare». Lui replica: «Non me ne frega niente»

di Ida Di Grazia

GF Vip, Alex Belli contro Barù: «Sai solo ruttare e scorreggiare», la replica: «Non me ne frega niente». L'attore dopo aver pubblicato un duro post sui social, torna in diretta durante la puntata di giovedì sera, per avere un confronto con il nipote di Costantino Della Gherardesca.

«Caro il mio Barù - ha scritto sui social Alex Belli - capisco il tuo umorismo Tagliente! Ma non condivido la tua cattiveria Gratuita…Io parlo di amore libero, tu di rutto libero, ma Barù dov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà?»

Signorini mostra a Barù il tweet durante la diretta di giovedì sera e risponde: «Non mi interessa avere un confronto con Alex, non me ne frega nulla, non ci voglio andare a prendere un caffè, non mi deve dire niente e non ho nulla da dirgli».

«Ti tranquillizzo - replica Belli dallo studio - nemmeno io ho interesse a prendere un caffè con te. Non hai mai avuto il coraggio di affrontarmi, usi il tuo umorismo anglosassone con una debole. Lo hai fatto con Delia, hai preso in giro Jessica, il pubblico ti vede, chi è il verò Barù quello dei rutti liberi? - poi urla - tu sei un sudicione hai preso in giro Jessica. Sei un sudicione maremmano. Continua a fare il tuo gioco sporco, l'unica cosa che sai fare è ruttare e scorreggiare».

Barù come sempre è disinterrato ma questa volta anche un po' infastidito chiude il discorso: «Ma cosa stai dicendo? Ripigliati. Grazie Alex, le tue parole mi colpiscono al cuore!».

