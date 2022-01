Gf Vip, Alex Belli e Alessandro Basciano arrivano quasi alle mani e si insultano. Deve intervenire Signorini. Anche gli uomini della casa, come le donne, durante questa 31ma puntata del lunedì sera mettono in scena uno spettacolo davvero pessimo.

Quella di lunedì 3 gennaio verrà ricordata come la puntata più litigiosa di questa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo le urla tra le donne della casa arriva il bruttisimo scontro tra Alex Belli e Alessandro Basciano.

Belli aveva attaccato Basciano chiamandolo "brutta copia", Alessandro da parte sua aveva replicato con un poco signorile: «Portami tua moglie». Durante la diretta di lunedì 3 gennaio per i due è arrivato il momento del confronto faccia e faccia.

Sono entrambi super carichi, nemmeno fanno in tempo a incontrarsi che si avvicinano tutti e due pericolosamente l'uno all'altro urlando a vicenda di tacere, sembra stiano per arrivare alle mani. Tra l'altro viene annullata completamente la distanza di sicurezza per le norme anti Covid, cosa che in passato è costata l'esculsione allo stesso Belli.

Belli: «Ti sei preso il due di picche da Soleil. Tu non puoi parlare così di mia moglie. Conosco talmente bene Delia che un american smile come te se lo mangia a colazione». Basciano non è per nulla intimorito: «Zitto, non hai nulla da dire, sei un buffone. Devi farti gli affaracci tuoi, non devi più parlare della mia vita. Hai 100 anni e ancora hai il taglio sulle sopracciglia».

Deve intervenire Alfonso Signorini per farli allontanare ma gli animi proprio non si placano con Basciano che prosegue: «E' lui che mi attacca. Tu non centri niente con me, tu non sei nemmeno un unghia di quello che sono io, se avessi un minimo delle mie esperienze di vita... Io non ho nulla a che vedere con Soleil, mi sono dichiarato a una persona che mi interessa molto».

Alex Belli, probabilmente non abituato ad avere un confronto così diretto decide di smorzare tutto: «Facciamo così non parlare più di me e ci mettiamo una pietra sopra».

