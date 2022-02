GF Vip, Alessandro Basciano: «I problemi alimentari sono una cag**a». Il web infuriato vuole l'eliminazione

Alessandro Basciano all'interno della casa del Grande Fratello Vip continua a far discutere. E questa volta le polemiche sono davvero furibonde. Le parole dell'ex corteggiatore di Temptation Island hanno fatto infuriare tutti e sui social c'è chi chiede che venga squalificato dal reality condotto da Alfonso Signorini.

Ma questo cesso di Basciano che dice “i problemi alimentari sono cagate” mamma mia che brutta persona… #GFvip pic.twitter.com/WxY4l7a3Vt — 💐letteralmente alla frutta 💐 (@maryyii__) February 8, 2022

«I problemi alimentari sono cag**e». Queste le parole di Alessandro Basciano che hanno fatto scoppiare l'ira del web contro l'ex corteggiatore. Basciano parlando con Lulù Selassiè continua nel suo trend di atteggiamenti che fanno discutere.

La principessa stava cercando di giustificare i comportamenti di Antonio che, all'interno della casa più spiata d'Italia, ha confessato di temere di ricadere nel buco nero dei suoi disturbi alimentari. Ma Basciano non reputa che questi siano problemi seri e afferma: «Anche io ho problemi. Io sono sensibile. Io ho avuto problemi seri, molto più seri dei problemi alimentari che sono cag**e».

Lulù lo interrompe e non ammette che vengano definiti così: «Ha avuto molti problemi. I problemi alimentari non sono caga**e».

Al pubblico del Grande Fratello Vip non sono certo sfuggite le sue dichiarazioni, considerate molto gravi. Di fronte ai milioni di italiani che ogni giorno lottano contro malattie come anoressia e bulimia, con conseguenze anche drammatiche, le dichiarazioni di Alessandro Basciano lasciano quantomeno di stucco.

Già nell'ultima puntata di lunedì 7 febbraio, Alfonso Signorini e Adriana Volpe hanno dovuto rimproverare il 32enne genovese per i suoi comportamenti spesso fuori luogo ed eccessivi nei confronti di Sophie. Ma in questo caso, nessun problema sentimentale può giustificare tali affermazioni.

Il conduttore e direttore d'orchestra del programma ha ripreso Basciano così: «Sinceramente quello che vediamo è orrendo. Le parolacce e il modo in cui tratti Sophie quando litighi non è bello per niente. Questa non è un'opinione di un singolo, ma di molti quindi bisogna farsi un esame di coscienza».

Esame di coscienza che, evidentemente, l'ex tentatore non ha preso in cosiderazione. E, adesso, l'opinione di molti è quella che Basciano venga eleminato dalla casa del Grande Fratello per le sue dichiarazioni fuori luogo.

