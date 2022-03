GF Vip, i tre "moschettieri" a Verissimo. Escluso Alex Belli: «Era in prova»

Il trio del GF Vip 6 è sbarcato a Verissimo. Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi sono ospiti del salotto di Silvia Toffanin dove hanno raccontato come sta evolvendo la loro amicizia dopo l'uscita dal GF. In realtà, però, in casa il gruppo dei "moschettieri" era formato anche da Alex Belli. «Era un moschettiere in prova» ha commentato Aldo Montano.

«Questa centrifuga del Grande Fratello è tutto molto rapido e veloce» ha detto Aldo. Dopo aver conosciuto inizialmente Alex, «ha poi dovuto cedere il passo ad un vero moschettiere, un caro amico speciale che è Gianmaria». Alla fine tra Aldo e Alex è mancato un feeling ma soprattutto il modo di vedere la vita, come emerso negli ultimi mesi. «Amici non lo saremo e mai potremo esserlo» ha concluso Montano. Manuel Bortuzzo ha condiviso lo stesso pensiero: «Ci abbiamo provato ma certe affinità non arrivano, semplicemente non ci troviamo nel gruppo e così che doveva andare e così rimarremo».

Cambiando argomento, Aldo ha poi spiegato come ha reagito alla proposta del GF Vip: «Mi avevano detto il nome di Manuel ed Amedeo Goria inizialmente, ho capito che si poteva parlare di sport». Tuttavia non lo rifarebbe mai: «Non è una cosa leggera», ha spiegato, «vengono fuori tanti aspetti personali, bisogna essere pronti e decisi di volerlo fare». A complimentarsi con i tre moschettieri, è stata la sorella di Manuel: «Sono felice che tu possa avere accanto persone così speciali che tu possa portarti accanto per tutta la vita». Manuel Bortuzzo, Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi sono entrati nello studio di Verissimo con il medesimo look e l’umore altissimo. I tre stanno vivendo un’amicizia molto forte. «Chi l’avrebbe mai detto, sono molto contento» ha spiegato Manuel, in attesa di poter rivedere la sua Lulù Selassié. Uniti dagli stessi valori: «Il rapporto dentro è stato semplice da costruire», ha spiegato Aldo, «lealtà, amicizia, comprensione, ascolto, c’è voluto poco per instaurare un buon rapporto» ha aggiunto.

