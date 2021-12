Gf Vip, Aldo Montano lascia la casa: Manuel Bortuzzo in una valle di lacrime

L'addio di Aldo Montano al Grande Fratello Vip 6 ha gettato in concorrenti nello sconforto, ma in particolare uno. Valle di lacrime per Manuel Bortuzzo, apparso distrutto alla conferma da parte del fidato amico dell'abbandono della Casa.

Insieme a Manuel, anche Gianmaria Antinolfi è scoppiato a piangere. Alfonso Signorini ha chiesto a Bortuzzo di recarsi in Mistery Room dove ha trovato Montano, che gli ha confermato di aver deciso di andare via. Avendo avuto la notizia direttamente da lui, Manuel è scoppiato a piangere, nonostante sapesse da tempo che lo sportivo era propenso a lasciare il reality.

Aldo è stato un personaggio davvero molto amato dal pubblico e in tanti speravano che scegliesse di restare. La sua uscita è stata emozionante. Come ha fatto notare Signorini, il campione ha portato avanti un percorso limpido e pulito, senza mettere in scena alcun teatrino. Nella Mistery Room, Aldo e Bortuzzo si sono scambiati un caloroso abbraccio. «Lo sapevamo, te sei forte! La ragione per restare qua ce l’hai. Hai una luce diversa negli occhi rispetto a settimane fa. Lo sai ci siamo parlati, la mia esperienza finisce qua. Sei meraviglioso, sei speciale» ha detto Aldo all'amico.

Manuel è riuscito a dire soltanto un «grazie». Alfonso Signorini ha mostrato delicatezza in questa circostanza, non chiedendo al giovane gieffino di commentare. Accorsi nella Mistery, su indicazione di Signorini, anche Gianmaria Antinolfi e Katia Ricciarelli, gli altri due concorrenti con cui Aldo ha instaurato un rapporto speciale.

