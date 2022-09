Gf Vip 7, Orietta Berti e la gaffe con Ginevra Lamborghini. Cosa le ha detto, fan infuriati

Durante l’ultima puntata del GF Vip, Ginevra Lamborghini si è mostrata in camera con un piccolo cuoricino disegnato sotto l’occhio ma Orietta Berti ha frainteso...

GF VIP: GLI INTRIGHI NELLA CASA

In settimana Ginevra aveva raccontato di non parlare più con la sorella da oltre tre anni e che non sia stata supportata nemmeno dalla famiglia: «Facciamo tutto separato da tre anni, Natale, i compleanni, tutto. La cosa brutta è che spesso sono stata io l'esclusa delle situazioni. Natale dell'anno scorso è stato terrificante perché mia madre, alle 7 della sera del 24 dicembre, mi chiese se potessi andarmene perché non ero gradita a cena. Non abbiamo litigato, c'è semplicemente stata una rottura. Credo sia qualcosa che debba essere recuperato nel nostro passato, quando eravamo piccole. Mio padre ci ha messo molto a confronto».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Settembre 2022, 13:02

