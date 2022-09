GF VIP 7, Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi litigano dopo la puntata: cosa è successo nella notte tra i due

Che Elenoire Ferruzzi si fosse infatuata di Luca Salatino nella casa del GF Vip ormai lo sapevano tutti ma dopo la seconda puntata del reality si è giunti ad una resa dei conti. Ecco cosa è successo nella discussione tra i due concorrenti.

Gf Vip, Elenoire Ferruzzi ha perso la testa per Luca Salatino: «Non mi interessa che è fidanzato, penso già alle nozze»

«Non mi interessa che è fidanzato» ammette nella casa più spiata d'Italia, dove la complicità tra Elenoire e Luca pare già alle stelle. In questi giorni infatti i due si sono mostrati molto vicini e tra loro sta nascendo una bella amicizia che presto potrebbe diventare qualcosa di più serio, almeno per la Ferruzzi. Inutili le parole di Alberto De Pisis, secondo cui Luca sarebbe «molto innamorato e anche molto protettivo» nei confronti della fidanzata, Soraia Allam Ceruti. «A me non me ne può fregar de meno, non è innamorato per niente» è stata la risposta piccata di Elenoire che non intende arrendersi di fronte a nessuno. «A me piace, parecchio».

