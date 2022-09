Gf Vip 7, confessionale-gate: non era mai accaduto prima al Gf Vip

A differenza delle passate edizioni del GF Vip, l’attuale avrebbe una particolarità mai vista prima, ovvero la presenza di ben due confessionali, e non uno.

GF VIP: COSA SUCCEDE NELLA CASA?

Intanto nella Casa l'ingresso di Pamela Prati nella casa del Grande Fratello Vip non poteva passare inosservato. Se alcuni, come la Fiordelisi, la reputano finta e supponente, c'è chi come Cristina Quaranta prova a giustificarla: «Pamela sta facendo di tutto per cambiare, si sta mettendo in gioco» Pamela Prati spiega a Signorini il perchè del suo rientro nella casa: «Ho pensato che dovevo sconfiggere le mie paure, come quella di tornare qui. Io vivo da sola per mia scelta da 5 anni, amo i miei spazi, la mia solitudine. All'inizio ero un po' a disagio ma mi sto ambientando».

Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stmapa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Funday" from Bensound.com

Gf Vip 7, 'posso toccarle?': la risposta di Elenoire spiazza tutti

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Settembre 2022, 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA