Gf Vip 7, Antonino Spinalbese si spaventa durante la notte: cosa è successo con Ginevra

Al GF Vip, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sono sempre più complici. Tanto che un utente su Twitter ha notato che durante una delle ultime notti sono rimasti a parlare “ininterrottamente quasi 3 ore”. Proprio negli stessi momenti, “Antonino si spaventa per la voce del Grande Fratello” ha twittato un utente, condividendo il video in cui si vede Spinalbese e Ginevra dormire nello stesso letto. Qui improvvisamente la produzione riprende Antonino chiamandolo per nome, tanto da farlo spaventare e sussultare nel letto. D’altronde, lo stesso Antonino ha dichiarato in casa agli altri inquilini che “Ginevra è il partner nel letto migliore che ci possa essere fino adesso”. Un altro utente su Twitter ha notato che l’ex di Belen ha dichiarato "Inconsciamente mi sono buttato nel letto di Ginevra” e gli altri gli hanno risposto: “Inconsciamente, certo”.

Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com

GfVip, viene inviato cibo scaduto nella casa? La regia censura subito

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Settembre 2022, 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA