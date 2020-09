Gf Vip 2, Elisabetta Gregoraci bacia Pierpaolo Pretelli: «Non posso lasciarmi andare o a Montecarlo non posso rimettere piede»

di Redazione Gossip Leggo

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 18:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si sonoGià da qualche giorno la coppia delsembrava avere sempre più intesa, Pretelli aveva proprio ammesso di avere una cotta per la showgirl che se è sembrata titubante sulle prime si è poi lasciata andare, anche se si tratta nuovamente di una prova del reality.Dopo la prova del bacio in apnea e l'esibizione nel ballo della scorsa puntata la nuova prova consiste in un. Pretelli non ha nascosto la sua gioia continuando a lanciare frecciatine a Elisabetta che però sembra gradire. Come sembra abbia apprezzato anche la pacca che il suo spasimante le ha dato qualche giorno fa.Sebbene l'intesa tra i due sembra evidente lacome ha sottolineato per sua stessa ammissione aggiungendo che è meglio che non si lasci troppo andare: «», facendo capire che l'exnon gradirebbe flirt nella casa.