Patrizia ha avuto modo di vedere e capire tutta la strategia di Mariana: il suo castello di carte viene distrutto in diretta. #GF15 pic.twitter.com/NYAJzvoYIq — Grande Fratello (@GrandeFratello) 8 maggio 2018

Martedì 8 Maggio 2018

è l'ultima concorrente eliminata deled ha qualche sassolino nella scarpa da togliersi. La modella entra nella casa per un duro faccia a faccia con"Mariana - annuncia la D'Urso - c'è una persona che ha visto delle cose all'interno della Casa che non le sono piaciute. Questa persona entrerà nella Casa e parlerà con te"."Stai zitta e siediti - dice subito Patrizia alla modella napoletana - Questo è un gioco, ma mi fidavo di te e nvece fai schifo! Sei schifosa. Sei riuscita a far credere a tutti che la colpa fosse di Aida quando sei stata tu a nominarmi.Dai del falso a Luigi e Veronica e invece sei tu la prima manipolatrice. Ti ha visto tutta Italia. Sei una persona disgustosa. Non so se sei pazza o completamente stupida. Ti sei permessa di darmi della poco di buono? Non sono io la gatta morta che si struscia su Luigi appena sono uscita". "Posso parlare?" chiede Mariana: "Non ho giustificazioni per la questione delle nomination e nemmeno per essere stata falsa all'interno della Casa, ma non siamo amiche, ci conoscevamo da due giorni e pensavo che a lungo andare il tuo carattere non cozzasse con il mio". Patrizia riprede: "io non critico la nomination, non mi interessa, giudicoil tuo comportamento dopo: perchè mi hai fatto fare del male a tutti? Mi hai fatto accanire contro Aida e non era colpa sua".Intanto nella casa tutti gli inquilini stanno guardando lo scontro tra le due raggaze increduli.