Luigi Favoloso, dubbi su Patrizia: «Se è stata con Gianluca Vacchi, come faccio a piacerle io?»

Luigi Favoloso lasciato da Nina Moric: «Mi dispiace, ma non sono pentito»

Patrizia Bonetti, dal Grande Fratello al trono di Uomini e Donne

Primi dubbi disull'onestà dei sentimenti di. Pare infatti che l'ex fidanzato difosse l'unico nella casa dela non conoscere il passato amoroso di Patrizia. Passato che avrebbe suscitato in Luigi alcune perplessità.avrebbe fatto vedere il filmato in questione. Nel videorivela a Luigi che Patrizia gli avrebbe parlato dei suoi ex, tra cui il figlio di Gigi D'Alessio e. E proprio Vacchi, secondo Matteo, sarebbe stato l'uomo della sua vita.«Non mi fa tanto piacere - avrebbe ribattuto Favoloso - che lei tre giorni fa ti ha detto che se volesse unlo farebbe con Vacchi. A me ha detto delle cose importanti, per quello ho messo in discussione la mia vita. Ma è stata con uomini molto diversi da me, come faccio a piacerle io?». Staremo a vedere.