Francesco Oppini a sorpresa nella casa del Grande Fratello per consolare Tommaso. Il labiale colto dalle telecamere

Francesco Oppini a sorpresa nella casa del Grande Fratello per consolare Tommaso. Zorzi sussurra «Mi manchi». Durante la diretta della trentaquattresima puntata, l'influencer ha ricevuto il regalo più atteso, l'incontro tra i due è molto intenso.

La crisi di Tommaso Zorzi è frutto di una grande stanchezza e l'assenza di Francesco Oppini, fuori ormai da due mesi, si fa sempre più forte «Francesco mi capiva senza che io dicessi una parola» ammette l'influencer. Durante la puntata di lunedì sera finalmente per Zorzi è il momento di riabbracciare Francesco.

Fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, in passerella c'è Francesco Oppini: «Ti ho promesso di esserci e sono qui, ancora più vicino. Ho provato a farti forza e ti dico le cose come stanno, qualsiasi cosa tu decida di fare sarà appoggiata da me, Gaia, Cristina, tua mamma, Lazzaro nel bene o nel male. Devi fare quello che ti fa stare bene. Con Stefania sei stato un grande, hai mostrato i valori che ho sempre apprezzato in te, però davvero devi fare quello che ti fa stare meno peggio»

«Che bello vederti - dice Tommaso Zorzi - io ho sempre sofferto d'ansia ed è una cosa che mi ha sempre travolto, però mi sono detto una cosa: questa volta l'ansia voglio vincerla e voglio restare qui dentro fino a quando il televoto lo vorrà. Resto qui perchè è un percorso che mi farà diventare grande, voglio superare la mia ansia. Dopo aver dimostrato al pubblico la persona che sono ora voglio dimostrare a me stesso quello che so fare e la persona che sono». Mentre Signorini parla si vede il labiale di Zorzi che dice a Oppini «Mi manchi»

