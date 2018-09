Grande Fratello Vip, Francesco Monte fuori dal cast?

«Fedez è succube di Chiara Ferragni», la frecciatina di Gianni Vernia contro il rapper​

Sulla copertina di "c'è tutto il cast della nuova edizione del. La notizia ha fatto il giro del web in pochissime ore, ma è di pochi minuti fa una smentita che potrebbe essere clamorosa:e non farà parte del cast del reality di Canale 5. A lanciare la bomba è Alberto Dandolo su Dagospia.Secondo il giornalista sembra che la candidatura di Monte non sia stata gradita ai vertici Mediaset ed in queste ore c'è un vero e proprio «braccio di ferro tra l'azienda e la Endemol». Una brutta tegola per Monte che con il GFVip aveva l'occasione di riabilitare la sua immagine dopo lo scandalo canna-gate dell'Isola dei Famosi. Una bufera che era stata uno dei cavalli di battaglia di "Striscia la Notizia".La notizia per ora non è confermata e la messa in onda del reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini è prevista per il 24 settembre.In attesa di avere maggiori informazioni ecco il cast che dovrebbe varcare la porta rossa di Cinecittà fra due settimane:Walter Nudo, 48 anni, vincitore della prima edizione dell'Isola dei famosiBenedetta Mazza, 28 anni, conduttrice e showgirlStefano Sala, 28 anni, modello professionista e attoreLisa Fusco, 39 anni, soubretteAndrea Mainardi, 35 anni, chefFabio Basile, 23 anni, judokaEleonora Giorgi, 64 anni, attriceEnrico Silvestrin, 46 anni, speaker, presentatore, attore, musicistaSilvia e Giulia Provvedi, 24 anni, performer e cantanti (Le Donatella)Jane Alexander, 45 anni, attrice, presentatrice, modellaElia Fongaro, 27 anni, modello professionistaGiulia Salemi, 25 anni, influencerMaurizio Battista, 61 anni, comicoMartina Hamdy, 24 anni, volto di meteo.it sui canali MediasetIvan Cattaneo, 65 anni, cantautore e pittore