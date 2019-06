Grande Fratello 2019, Francesca De André non ha bestemmiato: nessuna squalifica

Nessuna bestemmia da parte di Francesca De Andrè . Lo annuncia il Grande Fratello con un post sulla pagina Facebook del programma.

opo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Francesca De Andrè non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma. #GF16

Giovedì 6 Giugno 2019, 20:05

«D».La figlia di Cristiano De Andrè non sarà quindi squalificata come si era ipotizzato in un primo momento.