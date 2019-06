Grande Fratello 2019, Gennaro Lillo dopo il reality: «Non dimentico il mio lavoro...»

Lunedì 24 Giugno 2019, 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la sua esperienza al, nuovo compagno di Francesca De André, torna al suo vecchio progetto. Il mondo dello spettacolo può offrire opportunità, ma il sogno che si sta per realizzare di Gennaro è quello di aprire un centro fitness. Dal social ha mostrato il luogo in cui intendere aprire la sua attività ed è tornato sulla sua relazione con la De André.“Non ho mai dimenticato il mio lavoro – ha spiegato dalle stories del su account Instagram Gennaro - volevo mostrarvi questo enorme spazio di 650 metri quadri. Questo per rispondere a tante persone che mi dicono “Vai a lavorare!”. In questo spazio noi costruiremo un centro fitness, estetica, benessere. Ci sarà tutta una zona legata al dimagrimento. Stiamo partendo a breve con i lavori e avremo tanti progetti e tante belle cose da fare”.E’ tornato poi al suo rapporto con Francesca: “Smentisco assolutamente chiunque dal riportare mie dichiarazioni circa il mio rapporto con la De Andrè”, per poi sottolineare che i due sono stati insieme dall’ultima settimana del reality e non dalla settima, come si è letto sul web.