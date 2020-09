Grande Fratello vip, Flavia Vento in lacrime e nel panico abbandona la casa: «Mi mancano i cani»

Gf Vip. Flavia Vento, malore nella Casa poi le urla improvvise. Coinquilini spaventati​

Flavia Vento in lacrime a meno di 24 ore dall'ingresso del #GrandeFratelloVip #GFVIP:



"Non li ho mai lasciati da soli, a mia madre non frega niente" pic.twitter.com/KkuLnlY8pZ — Grande Fratello VIP 2020 (@GF_diretta) September 15, 2020

Mi mancano i miei cani, non li ho mai lasciati da soli, a mia madre non frega niente

, aveva raccontata in giornata agli altri concorrenti.

dopo solo 24 ore dall’inizio del, ha deciso di lasciare ufficialmente il reality condotto da. Con la valigia in mano, la showgirl ha salutato quelli che sono stati i suoi compagni di un viaggio durato un sol giorno. Tutta colpa di un forte attacco d’ansia, sfociato in un pianto in cui la donna ha ammesso di sentire la mancanza dei suoi cani. A nulla sono valse le insistenze dei coinquilini che l’hanno persuasa a rimanere.