Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Doccia fredda per? L'ex gieffina, appena uscita dalla Casa del Grande Fratello, potrebbe aver avuto una brutta sorpresa. L'indiscrezione aIl direttore di Nuovoparla di alcune foto in cui apparirebbein atteggiamenti affettuosi con un'altra ragazza. La misteriosa mora sarebbe l'ex gieffina Patriza Bonetti. In collegamento Filippo si difende: «Questa persona chiama i fotografi per essere ripresa. Io non ho niente da nascondere, eravamo a cena con gli altri ragazzi in un noto locale di Ponte Milvio e non ho fatto nulla di male». Signoretti aggiunge: «Luigi Favoloso mi ha chiesto di non far uscire le foto, ma se io le acquisto le pubblico. Non ho archivi segreti».Il direttore poi passa auna foto inedita, che non viene trasmessa e che fa sussultare la conduttrice. «Facciamo finta che non l'ho vista», chiosa. In studio, anche Lucia che appare imbarazzata. Tradimento in vista? Staremo a vedere.