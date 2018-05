di Ida Di Grazia

PARTE 1/3 Luigi Favoloso: nel #GF15 "ho fatto gol con due, spero di riuscirci con la terza. Non hai capito che io faccio veramente schifo. Se faccio tripletta mi devono fare la statua. Però lo dico solo se mi posso mettere il pallone a casa" #DomenicaLive pic.twitter.com/fizW8xkBNp — Fabulouso (@fable80) 13 maggio 2018

Dopo le confessioni hot di, anchecomunica di aver fattonella casa con due ragazze e di star lavorando su una terza.L'ex di Nina Moric mentre era in stanza con, ha confessato: " Ho fatto gol con due. Io faccio veramente schifo, tu non hai ancora capito. La terza è un po' più complicata, ma spero di riuscirci".Alberto è curioso: "Dove? L’hai fatto con tre qui? Ma qui dentro? Due lo so, la terza chi è? Angelo? Fuori si saprà". "No, io conosco un posto segreto - replicaFavoloso - Se faccio la tripletta lo dico, perché poi mi devono fare la statua. Però lo dico solo se mi posso mettere il pallone a casa".il Tarzan di Viterbo ridacchia, e diffonde il gossip all'interno della casa, ma alla fine si rivelerà solo uno scherzo fatto ai suoi danni.