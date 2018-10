Grande Fratello Vip 2018, Fabrizio Corona ha distrutto il camerino di Mediaset dopo la lite con Ilary Blasi

aver distrutto il camerino allestito nel camper di proprietà di Mediaset durante la puntata del Gf Vip. Uno sfogo di rabbia che si è tradotto in calci e pugni all'interno del mezzo, accaduto in seguito all'impossibilità di rispondere nell'immediato post scontro con Ilary Blasi avvenuto in diretta nella puntata di giovedì 25 ottobre del Grande Fratello Vip 2018.

continua a far parlare di sè dopo lo show al. La sua lite in diretta tv con la conduttriceha fatto discutere mezza Italia e l'ex re dei paparazzi sul suo profilotorna a polemizzare contro chi lo accusa di un eccessivo protagonismo e si auto-definisce «il più bravo di tutti». In particolare nelle storie sabato mattina si è lasciato andare ad alcune colorite affermazioni contro chi ha accusato uno dei suoi collaboratori, il giornalista. «Io non ho pupari e lui non è un...», sbotta Corona. Che poi aggiunge: «Smettetela con questi commenti del c.... Forse diamo fastidio, perché siamo i più bravi di tutti», spiegando a suo modo quali siano le tecniche per parlare in televisione.Corona in particolare ha fatto notizia per