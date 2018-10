Corona, la mamma di Silvia Provvedi: «Ecco il vero motivo per cui mia figlia lo ha lasciato...». E lui si infuria

E' guerra aperta tra Corona e Ilary Blasi. Dopo la frecciatina della conduttrice del Gf Vip in diretta tv Fabrizio si vendica. Qualche puntata fa la moglie di Totti aveva detto all'ex Silvia Provvedi: «Sei giovane hai tutta la vita davanti, quando ti guarderai indietro magari canterai la canzone Viva la libertà proprio come faceva l'amico tuo».Apriti cielo. Corona è andato su tutte le furie e si è scagliato contro la Blasi con una stories su Instagram dove la prende in giro sul suo accento romano.Ma i fan non hanno gradito.