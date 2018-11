Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

attacca. L'ex paparazzo torna a far parlare di sé. E dopo le recenti foto di una sua presunta storia con Asia Argento , l'ex re dei paparazzi torna alla "carica" con ile nel corso di un'intervista avrebbe rivelato alcune indiscrezioni su. Entrambi reclusi nella casa di Cinecittà. Secondo Corona, l'ex tronista di Uomini e Donne, prima di entrare nella Casa, avrebbe mandatoa Silvia.Intervistato dal sito iloft, Corona avrebbe detto: «Provo fastidio nel commentare il messaggio di Francesco Monte. Lui non ha mai rappresentato qualcosa di interessante, anzi tutte le volte che mi ha chiamato non gli ho mai risposto al telefono, mi ha cercato diverse volte. Diciamo che cerca, come altri personaggi, di. Ne parlo perché adesso è in quel programma insieme alla mia ex e perché anche io ho partecipato a quel programma. Lui ha cercato di fare qualche cosa per rilanciarsi mediaticamente, ma non è in grado di farlo. Lui c’ha provato mandando un sms a Silvia Provvedi, le ha scritto '' e Silvia che è intelligente l’ha capito».Corona avrebbe concluso parlando del flirt tra: «Lui si è trovato a dover cercare l’attenzione provando a esercitare il suo fascino nei confronti di una ragazza che fuori dalla casa». Sarà davvero come dice Corona o Monte è davvero interessato alla Salemi? Staremo a vedere.