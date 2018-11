di Ida Di Grazia

continua a far discutere anche dopo l'uscita dal. Lunedì sera durante ladell'undicesima puntata che abbiamo seguito su Leggo.it , via social ha polemizzato con il programma per non essere stato microfono, ma la figuraccia è dietro l'angolo.L'ex vj ha pubblicato su twitter una sua foto commentando così: «Nel dubbio stasera non mi hanno proprio microfonato #TeamZozzi», facendo sottindere un boicottaggio nei sui riguardi. Non pago, ha pubblicato una nuova foto in cui c'èe microfonato con tanto di freccetta e hashtag #teamzozzi.Peccato che però non ci sia nessuna cospirazione nei suoi riguardi. Durante la diretta le telecamere hanno inquadrato i concorrenti in studio e si è notato che ad essere stati microfonati erano sono gli ex gieffini in prima fila, mentre tutta la seconda fila, dove era seduto Silvestrin, no.