potrebbe essere tra i nuovi concorrenti del, almeno così si vocifera, ma pare che la cosa non vada molto bene all', e padre di suo figlio, Flavio Briatore . L'imprenditore, intervistato da "Visto", ha però voluto raccontare la sua verità in merito ai rumors degli ultimi giorni.«Non è vero che ho vietato il GF a Eli, e non credo voglia farlo», afferma e poi precisa che non si sarebbero nemmeno confrontati sull'argomento: «Mai chiesto a me nella maniera più assoluta. Non capisco certe voci. Lei non ne me ne ha mai parlato». Con questo sembra voglia spegnere le polemiche secondo le quali sarebbe intervenuto per far sì che non partecipasse al reality.Intanto sul programma a marchio Endemol, che dovrebbe partire dal prossimo autunno, continuano le indiscrezioni e i nomi. Oltre a quello di Elisabbetta è spuntatao quello di un'altra donna bellissima, Sara Tommasi, dal passato tormentato che però sembra aver trovato il suo equilibrio.