Elisabetta Gregoraci gelosa di Giulia Salemi? «Pierpaolo sta facendo copia e incolla. Crea più dinamiche la mia foto che loro nella casa». L'amicizia speciale tra Giulia e Pierpaolo genera gosspi fuori e dentro la casa enon poteva non essere commentato anche durante la diretta di lunedì sera.

Dopo l'uscita dalla casa di Elisabetta Gregoraci Pierpaolo sembra rinato e soprattutto è sempre più vicino a Giulia Salemi con cui è scattato anche un bacio. Durante la puntata del Grande Fratello Vip, a metterci lo zampino ci ha pensato Alfonso Signorini che ha stuzzicato Elisabetta Gregoraci chiedendo un commento sulla nuova coppia.

Elisabetta si è detto molto felice: «me lo auguro per loro, ma sono d'accordo con Stefania alcuni passaggi sono copia e incolla», Pierpaolo risponde: «Se a me piace una persona ho dei modi di fare che sono quelli, non posso cambiare da persona a persona. Con Elisabetta ho vissuto una bella amicizia e infatti il quadro me lo porterò a casa, è un bel ricordo».

La Gregoraci sembra divertita ma allo stesso tempo anche un po' stizzita e vedendo la sua foto con Piepaolo abbandonata nel salone e non più in stanza e sgancia una vera e propria bomba: «Certo che crea più dinamiche la mia foto che tutti loro lì dentro».

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Dicembre 2020, 00:44

