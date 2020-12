Elisabetta Gregoraci choc al Gf Vip : «Stanotte abbandono la Casa». Poi scoppia a piangere. L'ex moglie di Flavio Briatore è in piena crisi. Dopo le liti con Selvaggia Roma e Giulia Salemi, oggi Elisabetta Gregoraci ha avuto un duro scontro con Adua Del Vesco alias Rosalinda Cannavò.

La showgirl calabrese sentendosi isolata dalle altre ragazze, chiede all'attrice siciliana di parlare. Ma scoppia una lite furiosa. «Volevo solo che mi chiedessi come stavo - urla Elisabetta Gregoraci -. Mi hai isolato. Ti rimprovero questo». Rosalinda sbotta: «Ogni volta che cercavo il tuo sguardo, tu mi evitavi, tu non ascolti le persone». Gli animi si accendono e intervengono gli altri concorrenti a sedare la lite.

Elisabetta Gregoraci si confida con Stefania Orlando e scoppia a piangere: «Non è bello quando vedo il gruppetto, ero triste e ci sono rimasta male devo dire. Fanno gruppetti a destra e manca e si muovono tutte insieme. Giulia prima diceva che non voleva parlare di questa storia e adesso ne parla con tutte, è un po' infantile. Rosalinda poi, anche oggi mi ha isolata. Il brutto è che venga dalle donne. Non c’è solidarietà femminile. Prendi Andrea, ha nominato Tommaso, eppure oggi si sono chiariti ed è stato bello. Con Giulia invece non è successo. Stanotte lascio la Casa». Elisabetta Gregoraci è pronta davvero a lasciare il gioco? Staremo a vedere.

