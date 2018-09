Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Vorrei prendermi una sbandata”, la nuova edizione delvede la presenza di, a cui non dispiacerebbe trovare l’amore nella casa.L’attrice però sa che alla sua voglia di emozione si opporrà la razionalità: “Mi dimentico di essere una signora di quasi 65 anni – ha spiegato a “Nuovo” – Il mio animo è quello di una bimba: però, siccome sono una persona razionale, non mi potrebbe succedere mai”.Potrebbe comunque trovare attrazione per qualche coinquilino: “Potrei provare un debole, ma alla mia età il confine tra l’essere materna e l’amore è molto sottile. Una volta gli uomini erano pazzi di me, quindi oggi non potrei sopportare di non essere la preferita: sverrei! Quindi, essendo molto orgogliosa, non mi metto neanche in competizione”.Il GF per lei sarà un’esperienza importante: “Per un’artista è l’esperienza più contemporanea che si possa fare. Mi piace stare al passo coi tempi e non sono ancorata a ruoli da diva, sorpassati persino la cinema”.