Ci sono due donne,, che sono molto arrabbiate conDurante la semifinale delviene mostrato un video con gli articoli di diversi giornali, tra cui il nostro pezzo di Leggo , con le accuse rivolte a Coccia.La conduttrice chiede spiegazioni: "E' vero quello che dicono i giornali? E' vero che hai fatto avances a queste due donne?". Simone conferma di essere amico di Floriana, ma di non conoscere la Morali.La prima a parlare è Elena Morali, Coccia è freezzato: "sono qui a parlare a nome anche di altre donne a cui tu hai scritto, tu non hai ben chiaro il concetto d’amore anche se hai una grande donna al tuo fianco e non capisco perchè stai con lei: la sfrutti televisivamente?. Un uomo innamorato non ha il piede in due scarpe. Due anni e mezzo fa tu eri già fidanzato, mi chiedevi di farci foto insieme per uscire sui giornali. Io ho preferito bloccare la cosa, non si prendono in giro le donne. Spero che tu possa smettere di scrivere anche alle altre donne. La tua donna, che è una grande donna merita rispetto". Poi tocca a Floriana: "Avevo tanto affetto per te, non sono venuta a rovinare il tuo percorso, sai benissimo quello che mi hai fatto. Io ti ho fatto un esposto alla polizia di stato, non sono andata avanti con la denuncia solo perchè tu hai promesso di stare buono. Con me ti sei comportato male, ti ho osservato, non puoi fingeri di non conoscermi visto che abbiamo lo stesso tatuaggio. Non pensare che il Gf si vince se sei falso, tu ti stai comportando male, i fini non giustificano i mezzi". Simone è molto calmo, ringrazia entrambe le donne per i consigli e ammette di aver mandato delle foto alle altre. "Con Floriana c'è stata una forte amicizia, ho vissuto per un periodo a casa sua. L'errore l'ho fatto più con Elena che con Floriana. Le ringrazio tutte e due. Elena mi ha dato un grande consiglio e lo seguirò". "Non sei più un ragazzino - ribatte Elena - metti la testa a posto". Il fidanzato della Pezzopane ammette le sue colpe e si scusa ancora una volta.