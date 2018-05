di Ida Di Grazia

Prima dell'inizio della diretta della sesta puntata del Striscia la Notizia ha mostrato un video segnalato dai telespettatori in cui Patrizia sussurra all'orecchio di Danilo qualcosa su Aida utilizzando le parole "mentre pippava".anche alci tiene subito a fare una precisazione: «Siccome io non svicolo, ma voglio analizzare e capire, siamo assolutamente certi che è impossibile sia entratanella casa. Ma siccome Striscia ha mandato questo video voglio vederci chiaro».«Nella casa del GF - prosegue la- ci sono le telecamere sempre anche la notte, anche nel bagno, è impossible che abbiano usato droga. I ragazzi vengono perquisiti, è impossibile che qualunque tipo di droga sia entrata nella casa». Viene mandato in onda il servizio, al rientro in studio ladà la parola a Patrizia che smentisce tutto: «Ho detto sembrava pippata, ma come modo di dire». «Un modo di dire orrendo» ribatte la. Caso chiuso.