Denis Dosio attacca il Grande Fratello Vip: «Volevo stare vicino a Dayane. Fa male sentirsi escluso». L'influencer eliminato a causa di una presunta bestemmia dal reality si sfoga su twitter dopo aver visto tutti gli ex concorrenti in passerella a supportare Dayane Mello.

Il lutto che ha colpito Dayane mello ha messo in secondo piano tutti i vecchi rancori. I ragazzi del Grande fratello Vip si sono stretti attorno a lei e le hanno mostrato tutto il loro amore. Durante la diretta di venerdì 5 febbraio, anche gli ex concorrenti hanno voluto sostenere la modella andando i passerella per lei.

Tra loro mancava Denis Dosio, uno dei primi concorrenti ad essere espulso a causa di una presunta bestemmia. Denis ha sfogato su twitter tutta la sua amerezza per non essere stato anche lui presente in un momento così delicato.

Denis Dosio, lo sfogo su twitter

«Ogni tanto mi piacerebbe sentirmi di essere stato parte di questo GF sapete, anche solo per qualche istante.

Volevo essere lì a dare un’abbraccio in distanza a dayane ma okey, capisco. Ho dato tanto a questo programma, lo fa.»

Ho dato tanto a questo programma, e fa male sentirsi escluso, lo fa.#GFVIP. — Denis Dosio (@realdenisdosio) February 5, 2021

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Febbraio 2021, 23:28

