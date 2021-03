Dayane Mello e Rosalinda Cannavò dopo il Grande Fratello Vip: «Per me era lavoro, non la vita reale»

Dayane Mello, ospite di “Live Non è la D'Urso” è tornata a parlare del suo rapporto con Rosalinda Cannavò una volta uscita dal Grande Fratello Vip. Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono in contatto, ma la modella brasiliana ha dato una nuova visione sul loro percorso all'interno della Casa: “Per me – ha svelato Dayane - quello era un lavoro e non la vita reale”.

DAYANE MELLO E ROSALINDA CANNAVO' DOPO IL GRANDE FRATELLO VIP

Dayane Mello, ospite di “Live Non è la D'Urso” ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Rosalinda Cannavò, una volta terminato il Grande Fratello Vip: “Con Rosalinda – ha spiegato - abbiamo fatto un bel percorso, ci siamo prese al primo sguardo. E' una brava ragazza ma le ho fatto capire che per me quello era un lavoro e non la vita reale”.

Rosalinda Cannavò, stando al racconto di Dayane, spesso ha avuto un atteggiamento negativo: “In quei 5 mesi e mezzo ha avuto troppi alti e bassi e per me stare vicino a lei non era più stimolante. Troppe lamentele, mi succhiava le energie. Quando sono arrivati nuovi inquilini, mi sono aggrappata a loro per avere nuove energie”.

Dayane Mello era determinata a portare fino alla fine la sua avventura al Grande Fratello Vip: “Non è mai voluta arrivare in finale ma io si, per me era un lavoro, mi volevo far conoscere per quella che è la vera Dayane. Rosalinda ha buttato fuori tutte le persone a cui mi sono affezionata, fra cui Sonia Lorenzin e Samantha De Grenet. Ora ci sentiamo in chat, lei fa vita da fidanzata. In futuro ci incontreremo e ci guarderemo negli occhi”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Marzo 2021, 00:07

