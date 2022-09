Dayane Mello contro i reality: «Ho seguito un percorso dallo psicologo, il mio pubblico non sarà usato per aiutare nessuno»

Stop ai reality per Dayane Mello. A pochi giorni dall'inizio del Grande Fratello Vip 7, spuntano delle Instagram stories di Dayane, finalista molto discussa della 5^ edizione, che fanno scalpore. Nonostante il forte sostegno che il pubblico le ha dato durante il reality, ora la modella brasiliana decide di prenderne le distanze: «Mi dissocerò da qualsiasi tipo di reality. A questo punto, non supporterò nessuno. Rispetterò semplicemente il mio pubblico, perché so cosa hanno passato per me. Sono su un nuovo percorso nella mia vita, non ne faccio più parte. Grazie di tutto».

DAYANE MELLO: SFOGO CONTRO I REALITY

Di fronte a questo sfogo, i fan della modella brasiliana si sono chiesti a chi possa essere rivolto questo sfogo. Che Dayane voglia mettere in chiaro che non supporterà i Vipponi in casa? Probabilmente, dopo le numerose richieste dei fan su questo improvviso sfogo, Dayane ha deciso di spiegare il tutto, entrando ancora di più nel dettaglio.

«La vita reale non si basa su un esperimento sociale, ecco perché ho preso questa decisione. Ho passato molto tempo a prendermi cura di me stessa dal mio psicologo per stare meglio. Non voglio ricominciare da capo e voglio amare e rispettare il mio pubblico e non saranno usati per aiutare nessuno. Vi amo con tutto il mio cuore» racconta in un'altra story.

Mello sottolinea come abbia seguito un percorso dallo psicologo per ritrovare se stessa. E' bene ricordare che Dayane ha vissuto momenti "particolari" durante la sua esperienza nella Casa della versione brasiliana de La Fattoria, che sono stati molto chiacchierati dal gossip.

​Intanto, due sue amiche ritorneranno sotto i riflettori del reality condotto da Signorini. Giulia Salemi si occuperà di gestire la parte social di ogni puntata, mentre Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli condurranno insieme il GF Vip Party.

