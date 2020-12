di Ida Di Grazia

Le lacrime di Cristiano Malgioglio nel ricordo della madre: «Da quando non c'è più, ho rifiutato il Natale». La preparazione del Natale nella casa del Grande Fratello Vip, è stata una gioia per tutti tranne che per il cantautore che, durante la diretta della venticinquesima puntata, ha mostrato un lato davvero inedito.

Durante la diretta di venerdì 11 dicembre del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha mostrato una clip di Malgioglio in cui ricorda la morte della madre. «A Natale i bambini cantano e le assenze urlano», commenta Signorini.

«La gente non mi conosce sotto questo aspetto - spiega in lacrime Malgioglio - ma da quando è morta mia mamma ho sempre rifiutato il Natale, non mangio il panettone da 26 anni. Sono felice di aver incontrato qui delle persone che mi amano alla follia perchè non mi trattano come Cristiano Malgioglio. I miei natali bellissimi erano quando andavamo giù in Sicilia e lei cucinava per tutti. Io sono un uomo molto felice e allegro, io non amo le canzoni di Natale, però c'è un brano bellissimo di Josè Feliziano e ho cantato questo pezzo con lui». Per Natale Malgioglio indosserà un vestito della mamma

Sabato 12 Dicembre 2020, 00:18

