Malgioglio minaccia di abbandonare il GF: ecco cos'è successo







ROMA -è stato opinionista dell’ultima edizione del Grande Fratello, condotto da Barbara d’Urso, al fianco di Simona Izzo ma sembra che non abbia conservato un buon ricordo dei concorrenti reclusi all’interno della casa di Cinecittà.Secondo il cantautore infatti a breve nessuno li ricorderà: “Chi poteva pensare che sarebbero stati tutti così volgari? – ha spiegato in un’intervista su “Gay.it” - Nei provini sono sempre carini, poi lì dentro vengono fuori per quello che sono realmente. Non hanno lasciato nulla in quella Casa e sono certo che da qui, a poco, li dimenticheremo tutti”.Non gli è piaciuto il vincitore (“Alberto Mezzetti è piuttosto insipido. Avrei preferito vincesse Lucia Orlando, la fidanzata di Filippo Contri”) e neanche Simone Coccia: “Lui è stato un bravissimo giocatore, quello sì, ma da lì a dire che avrebbe potuto vincere, ce ne passa e poi non mi è piaciuto il suo atteggiamento. Deve sapere che quando è arrivato in studio, dopo essere stato eliminato, mi è sembrato piuttosto incaz**** per non aver vinto. Spera di andare ad Hollywood, ma gli consiglierei prima un bel corso d’italiano e poi, magari, quello d’inglese”.Su Aida Aznar aveva fatto intendere il suo pensiero già durante la trasmissione: “Lei ha rovinato questo programma e glielo dico a malincuore perché lei, tutto sommato, mi è anche simpatica. Se lei non ci fosse stata i meccanismi sarebbero stati sicuramente molto diversi. Conoscevo il personaggio e sapevo che sarebbe andata a finire così”.