Grande Fratello, il Codacons chiede la chiusura: «Un circo degli orrori»

ROMA – Nella quindicesima edizione deltargata Barbara d’Urso non sono mancate le polemiche fin dalla prima puntata. Gran parte dei reclusi della casa infatti si è già distinto per atti di bullismo, violenza e turpiloquio, tanto da provocare una fuga in massa deglipresenti nel reality e richieste di chiusura del programma. A prendere la parola sulla questione è arrivato, opinionista (fortemente voluto dalla conduttrice) al fianco di Simona Izzo, direttamente dal suo account instagram: “Ho letto di tutto questa settimana ma proprio di tutto di questo @grandefratellotv dove sono opinionista insieme a Simona Izzo Stasera occupero' la mia solita postazione e scruto attentamente come ho gia' fatto nelle precedenti puntate tutto quello che accadra'.Peccato – ha scritto sul social - che durante il programma non possa bere l'acqua minerale dello sponsor del reality, che e' ottima .....me ne faro" una ragione ...ma il mio assistente mi fornira' dell'acqua @evianwater che e' quella che bevo da tempo. Vi prego di non scrivere commenti di tutto quello che e' accaduto nella casa. Cerchiamo di stare piu' sereni. Stasera spero di divertirmi . Non so cosa accadra'. Un abbraccio a voi tutti e a @barbaracarmeltadurso”.