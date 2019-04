Cristiano Malgioglio conquista tutti, dopo il Grande Fratello trasferimento in Spagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sta partecipando alnelle vesti di opinionista a fianco di Iva Zanicchi e ora Cristiano Malgioglio potrebbe continuare la sua avventura nel piccolo schermo in Spagna. Il cantautore infatti, da anni apprezzato personaggi televisivo, sarebbe “corteggiato” da Bertin Osborne.Osborne infatti, cantante molto popolare anche come conduttore, lo vorrebbe nei suoi programmi e Cristiano in Spagna sarebbe molto apprezzato da diversi vip: “Bertin Osborne, il cantante famoso anche in Italia e ora considerato il Carlo Conti spagnolo, si è innamorato professionalmente di Cristiano Malgioglio – spiega la rubrica “Sussurri e grida” di Ivan Rota su “Novella2000” - e lo vuole nei suoi programmi. Per questo Malgioglio, dopo la sua partecipazione con Iva Zanicchi al Grande Fratello, potrebbe trasferirsi in pianta stabile a Madrid. “Presto potrei anche lasciare l’Italia. Ho ricevuto numerose offerte molto stimolanti dalla Spagna, dove mi apprezzano come artista e non come opinionista”. Malgioglio in Spagna ha tanti fan, anche tra i vip. “Mónica Naranjo è rimasta stupita, alla notizia. Lei è una celebre cantante spagnola, un’icona gay”.