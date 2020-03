Coronavirus al Grande Fratello Vip, i dubbi di Selvaggia Lucarelli e la broncopolmonite in casa

Coronavirus

Grande Fratello Vip,

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 20:50

Se lo chiede la giornalista che ha evidenziato come alcuni dei concorrenti abbiano accusato strani malori riconducibili alla pandemia che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. I gieffini hanno varcato la porta rossa quando i contagi interessavano a malapena la Cina e hanno tenuto il mondo fuori fino a quando non è entrata in gara Valeria Marini.La showgirl sarda ha fatto il suo ingresso subito dopo l'esplosione dei primi casi die ha spiegato di essersi sottoposta al tampone, poi risultato negativo.ha dei dubbi sulla sua sincerità, dal momento che non è stata bene durante la sua permanenza. Sintomi preoccupanti anche per Antonio Zequila e soprattutto per Fernanda Lessa, la quale ha ammesso di aver avuto la broncopolmonite. Strane coincidenze che hanno spinto la Lucarelli a farsi qualche domanda.«Trovo molto inquietante che Mediaset non dia spiegazioni. La Marini ha detto il falso, e cioè di aver fatto un tampone ed è stata male nella casa del Gf. Zequila è stato male. Ora si scopre che la Lessa, dentro la Casa, ha avuto la broncopolmonite, pare da un po’. La broncopolmonite durante un soggiorno in una casa di mesi. E col Coronavirus in giro, concorrenti malati, si è andati avanti? Come stanno tutelando la salute dei concorrenti rimasti? Delle persone che stanno lavorando al Gf? Ma almeno fare tamponi a tutti, concorrenti usciti che sono stati male e rimasti, no? A me sembra tutto folle, tutto scollegato dalla realtà del paese, tutto così rischioso. Ci sono stati anche concorrenti di una certa età lì dentro, non si manda avanti la baracca per arrivare alla fine fingendo che non ci possa essere un problema sanitario molto serio», ha scrittosu