Clarissa Selassié: «Volevo essere opinionista al Gf Vip, ma la più giovane ha 60 anni»

Clarissa Selassié sarebbe voluta tornare al Grande Fratello Vip come opinionista e invece per la nuova edizione Alfonso Signorini punterà su Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

A commentare le decisioni del conduttore è la sorella della vincitrice di quest'anno, che ha fatto sapere di aver inviato la propria candidatura come opinionista ma senza successo. «Cosa ne penso delle opinioniste?» si chiede, rispondendo alle domande dei fan su Instagram. «Allora assolutamente massimo rispetto per le grandi carriere di queste due donne, ma io mi ero sempre espressa in questi mesi nel voler fare anche io l’opinionista. Credo che non abbiano avuto il coraggio di osare nel mettere una figura peperina come me!».

«Sicuramente avrei preso una fascia molto più vasta, dai teen, ai millennials, ai Generazione Z. Ma tantissime altre ancora» prosegue Clarissa Selassié che lancia una frecciatina a Signorini, accusandolo di non avere osato abbastanza. «A me piace commentare il gossip, ho il carattere e nonostante i miei 20 anni ero pronta a dire la mia, ad andare controcorrente e a dimostrare che noi giovani donne siamo in grado di riempire questo ruolo».

Ma il suo sfogo non finisce qui: «Tutti parlano di gavetta, ma non è di certo la gavetta a prepararti. Ho visto persone con 40 anni di carriera non essere in grado di portare rispetto a nessuno, nemmeno a loro stessi. Credo che la televisione si debba un po’ svecchiare perché quest’anno la più giovane ha 60 anni. Insomma diamo spazio ai giovani: siamo tanti e abbiamo voglia di lavorare». Chissà se il conduttore risponderà alle parole della principessa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Luglio 2022, 22:44

