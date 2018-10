Chi è Taylor Mega, la nuova possibile concorrente del Grande Fratello Vip 2018

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, la nuova (presunta) concorrente del. Modella di professione, biondissima con un fisico da urlo e 24 anni. Il nome potrebbe confondere le idee, non è né americana né di nessun altro paese esotico. Taylor Mega è friulana, di Carlino per l'esattezza, in provincia di Udine. È balzata alle cronache per un recente flirt con Flavio Briatore. Il suo è un nome d'arte, l'originale è mantenuto ancora riservato.Ora il suo nome è in pole position per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 2018 come nuovo concorrente. Fino a poco tempo fa era fidanzata con un avvocato 50enne di Udine, ora è una star su Instagram e le sue foto fanno impazzire i follower che hanno superato quota 800mila. Sfruttando anche la popolarità social, ha lanciato una linea di costumi: «Tutti interamente progettati da me». Al Corriere.it ha dichiarato: «Tra dieci anni vorrei avere un business consolidato perché si sa che la bellezza non è eterna. E neppure Instagram, seppur adesso mi permetta di lavorare e essere manager di me stessa».Taylor ha sorella di 3 anni più piccola, nome d'arte Jade, che lei definisce «dolce, sensibile, intelligente. pensa molto prima di prendere una decisione. È una persona vera e non nasconde mai le proprie emozioni, è limpida e chiara. Se una cosa le piace lo vedi subito dai suoi occhi».